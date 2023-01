Benzina | Salvini | Speculazioni in corso | sulle accise parliamo con Meloni - La Procura di Roma apre un' inchiesta sui rincari

Inoltre finirà presto all'attenzione dei pm di Roma l'esposto presentato dal Codacons in ben 104 procure in cui si chiede 'di indagare sui prezzi die gasolio allo scopo di accertare ...Sicuramente c'è della speculazione in corso sulla, ed è bene che la Finanza faccia dei controlli". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteoparlando con i giornalisti in ...Il caro carburanti diventa un tema caldo: fonti del Mef hanno confermato che per evitare eventuali fenomeni speculativi sui prezzi dei carburanti su strade e autostrade a seguito dello stop ..."Sulle accise parleremo con il presidente del Consiglio. Sicuramente c'è della speculazione in corso sulla benzina, ed è bene che la Finanza faccia dei controlli". (ANSA) ...