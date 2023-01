Benzina | Salvini | qualcuno fa il furbo | parleremo con Meloni

Agenzia ANSA

Sicuramente c'è della speculazione in corso sulla benzina, ed è bene che la Finanza faccia dei controlli". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parlando con i giornalisti in ...

Le accise "da ridurre" non sono più un tema centrale sul tavolo di Meloni e Salvini, nonostante gli annunci del passato. Il taglio come ai tempi del governo Draghi costa un miliardo al mese. I prezzi ...