Per evitare eventuali fenomeni speculativi sui prezzi dei carburanti su strade e autostrade a seguito dello stop degli sconti sulle accise,del Mef confermano (come anticipato da alcuni quotidiani) che il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha già dato mandato, lo scorso dicembre, alla Guardia di Finanza di monitorare la ...Il prezzo, senza tagli, dellasi colloca intorno a 1 euro e 80 centesimi. Vale a dire le stesse cifre del marzo 2012, marzo 2013, marzo 2014. "A differenza - fanno notaredella ... Benzina: fonti Mef, già dato mandato a Gdf per controlli - Ultima Ora ROMA, 08 GEN - Per evitare eventuali fenomeni speculativi sui prezzi dei carburanti su strade e autostrade a seguito dello stop degli sconti sulle accise, fonti del Mef confermano (come anticipato da ...Per evitare eventuali fenomeni speculativi sui prezzi dei carburanti su strade e autostrade a seguito dello stop degli sconti sulle accise, fonti del Mef confermano (come anticipato da alcuni quotidia ...