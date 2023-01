(Di domenica 8 gennaio 2023) ROMA – Per evitare eventuali fenomeni speculativi sui prezzi dei carburanti su strade e autostrade a seguito dello stop degli sconti sulle accise,del Mef confermano (come anticipato da alcuni quotidiani) che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha giàman, lo scorso dicembre, alla Guardia di Finanza di monitorare la situazione e che la prossima settimana verranno resi noti i risultati deieffettuati. Ieri il Codacons, analizzando i prezzi comunicati dai gestori, ha registrato listini record in alcune zone. In base agli ultimi dati disponibili, infatti, sull’isola di Vulcano il gasolio ha raggiunto quota 2,349 euro al litro in modalità servito, 2,239 euro/litro la– denuncia il Codacons – A La Maddalena, in Sardegna, lasale a 2,087 ...

Agenzia ANSA

Il caro diventa un tema caldo:del Mef hanno confermato che per evitare eventuali fenomeni speculativi sui prezzi dei ...in ben 104 procure in cui si chiede 'di indagare sui prezzi die ......del Mef confermano (come anticipato da alcuni quotidiani) che il ministro dell'Economia, ...3 centesimi pere diesel (di cui 3,3 come componente Iva) e di 6,1 centesimi per il Gpl (5 ... Benzina: fonti Mef, già dato mandato a Gdf per controlli Prezzi record di benzina e diesel: quali sono le intenzioni del Governo sulle accise Salgono ancora i prezzi della benzina e del gasolio, rispettivamente a 1,83 e 1,89 € per litro… Leggi ...Prezzi alle stelle per i carburanti, e la risalita sembra non volersi fermare. Ieri in alcune zone d'Italia e in autostrada il diesel è schizzato fino a sfiorare i 2,50 euro al ...