(Di domenica 8 gennaio 2023) Sui prezzi dei carburanti parte una nuova offensiva legale del, che chiama in causa l'chiedendo di aprire una istruttoria per la possibile fattispecie di intesa anticoncorrenziale. ...

Di recente sempre ilha presentato un esposto alle Procure e alla Gdf per aggiotaggio. .A fronte di tale crollo delle quotazioni, e al netto del rialzo delle accise - sottolinea il- i prezzi die gasolio stanno salendo ad una velocità eccessiva, al punto che in ... Benzina, Codacons invia esposto all'Antitrust Inoltre finirà presto all’attenzione dei pm di Roma l’esposto presentato dal Codacons in ben 104 procure in cui si chiede “di indagare sui prezzi di benzina e gasolio allo scopo di accertare eventuali ...ROMA, 08 GEN - Sui prezzi dei carburanti parte una nuova offensiva del Codacons, che chiama in causa l'Antitrust chiedendo di aprire una istruttoria per la possibile fattispecie di intesa anticoncorre ...