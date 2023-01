Benedetto XVI | aperte le Grotte Vaticane per omaggio a tomba Ratzinger

(Di domenica 8 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lehanno aperto i battenti alle 9 di questa mattina per consentire ai fedeli l’allanella quale è stato da poco tumulato il Papa emeritoXVI. Si tratta dellanella quale era sepolto Giovanni Paolo II prima della sua beatificazione. Molti i fedeli che si sono messi in fila davanti alla. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Salvatore Cernuzio " Città del Vaticano Una lunga fila di fedeli ha atteso questa mattina nella Basilica vaticana la riapertura alle 9 delle Grotte vaticane per visitare la tomba di. Uomini e donne, famiglie con bambini, suore e sacerdoti, molti dei quali avevano già reso omaggio dal 2 al 4 gennaio alla salma di Papa Ratzinger esposta in Basilica, si sono messi in ...Le Grotte vaticane hanno aperto alle 9 per consentire ai fedeli l'omaggio alla tomba dove è stato sepolto. Ratzinger è tumulato nel luogo dove era sepolto Giovanni Paolo II prima della sua beatificazione. Sulla lapide l'epigrafe nera con la scritta: "Benedictus PP". I fedeli hanno ...Da questa mattina numerosi pellegrini hanno potuto rendere omaggio nelle Sacre Grotte Vaticane alla tomba dove da due giorni riposa il Papa emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre scorso. La ...E’ straordinario come i cronachisti ecclesiali e una buona parte di giornalisti, dopo la morte del papa Emerito, abbiano abbracciato la pratica dell’encomio, contraddicendo se stessi e ignorando le co ...