Benedetto XVI | aperte Grotte Vaticane per omaggio fedeli alla tomba

Da questa mattina numerosi pellegrini hanno potuto rendere omaggio nelle Sacre Grotte Vaticane alla tomba dove da due giorni riposa il Papa emerito, scomparso il 31 dicembre scorso. La tomba, che si trova sul luogo dove era accolta la salma del predecessore di Ratzinger, Giovanni Paolo II, prima che questi osse spostato all'interno ...Salvatore Cernuzio " Città del Vaticano Una lunga fila di fedeli ha atteso questa mattina nella Basilica vaticana la riapertura alle 9 delle Grotte vaticane per visitare la tomba di. Uomini e donne, famiglie con bambini, suore e sacerdoti, molti dei quali avevano già reso omaggio dal 2 al 4 gennaio alla salma di Papa Ratzinger esposta in Basilica, si sono messi in ...È accaduto pochi giorni dopo la morte di Benedetto XVI che monsignor Georg Gänswein, segretario particolare del Papa tedesco e prefetto della Casa Pontificia, si sia lasciato andare a dichiarazioni du ...Il day after la morte di Benedetto XVI resta carico di tensioni all'interno del mondo vaticano. Se la presenza di Benedetto XVI smorzava ...