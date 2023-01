Beautiful Anticipazioni Americane | Steffy pronta ad agire Affronterà Bill da sola!

Leggi su comingsoon

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ledici rivelano che, preoccupata per quello che è successo cone Sheila, deciderà di affrontare lo Spencer faccia a faccia e da sola. Riuscirà a convincerlo a non supportare più la Carter. Vediamo cosa succederà nelle puntata della Soap presto in arrivo su Canale5.