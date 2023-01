Beatrice e Leonardo | chi sono i figli di Antonio Albanese | “Cerco di essere un buon padre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nella sua vita privataè quello che tutti definiremmo come undi famiglia come si deve. Sappiamo che l’attore ha avuto nella vita due. La primogenita è, nata dal suo primo matrimonio, mentre il secondogenito è, nato invece dall’amore per la sua attuale compagna.è infatti al fianco di Maria Maddalena Gnudi ormai da diversi anni, tanto da costruirsi con lei una splendida famiglia, allargando quella già preesistente. Parlando del suo modo die della sua famiglia in generale, l’attore ha fatto delle dichiarazioni importanti. Innanzitutto, che si ritiene un ottimo, ma che i ...