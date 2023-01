Battesimo del Signore | Papa Francesco | ' Allattate i bambini in chiesa | in libertà'

Diocesi di MIlano

... "I bambini sono sinfonici" , ha detto Papa Francesco nell'omelia della Messa per ilSignore , dopo aver impartito il sacramentoad un gruppo nutrito di neonati. "...Il"è come un compleanno, ilci fa rinascere alla vita cristiana. Per questo io vi consiglio di insegnare ai vostri figli la data", "che tutti gli anni ringrazino per questa grazia di essere cristiani". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa nella Cappella Sistina rivolgendosi ai genitori dei tredici bambini ... Battesimo del Signore In quel tempo Gesù andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Così racconta il testo evangelico di questa domenica. Il Battesimo che Giovanni amministrava era un battesimo di penitenza ...Nella Festa del Battesimo del Signore Papa Francesco presiede, nella meravigliosa cornice della Cappella Sistina, la Santa Messa nel corso della quale amministra il Sacramento del Battesimo a 13 neona ...