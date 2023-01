Basket | Serie A1 2022 2023 | risultati e classifica regular season aggiornata

La Gazzetta dello Sport

Banco di Sardegna Sassari batte Unahotels Reggio Emilia per 74 - 99 nella sfida valida per la quattordicesima giornata dellaA1 2022/2023 di, portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Gerald Robinson, il quale mette a segno 25, che servono regalare la vittoria a ...Varese batte Brindisi nella sfida valida come quattordicesima giornata dellaA1 2022/2023 di. Vittoria convincente per la formazione di coach Brase, che conduce i giochi fin dall'inizio, indirizzando il match e poi resistendo ai numerosi tentativi di recupero da ... Serie A: Venezia travolge Verona. Cinciarini re degli assist, superato Pozzecco Quarta vittoria consecutiva per la Reale Mutua Torino che ferma la corsa dell’Assigeco Piacenza 100-100 e continua la corsa al podio più basso del girone Verde. Alla sesta la squadra di Salieri si ...Pesaro batte Treviso nella sfida valida come quattordicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Una vittoria assolutamente straripante, conquistata soprattutto nella seconda parte di match e ...