Basket | Serie A1 2022 2023 | colpaccio Napoli | Olimpia Milano battuta ai supplementari

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023)battenella sfida valida come quattordicesima giornata dellaA1di. Vittoria importantissima per i partenopei, che nelle ultime cinque avevano raccolto quattro sconfitte, e che con il risultato di stasera si rilancia in ottica salvezza grazie ad una fase difensiva commovente, oltre ai 22 punti di Howard e i 21 di Michineau: 87-81 il risultato finale, dopo i. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 14^ GIORNATA LA PARTITA – Thomas e Luwawu-Cabarrot segnano i primi punti della partita, ma già dai primi minuti ilmostra grande determinazione di provare a strappare un ...