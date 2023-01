Basket | Serie A 2022-2023 | Venezia batte Verona | Brindisi sconfigge Varese e Pesaro supera Treviso Bene Sassari e Trieste

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo i due anticipi di ieri sera, in cui sono arrivate le vittorie di Tortona (a sorpresa contro la Virtus Bologna) e Trento (contro Brescia), si sono giocate nel pomeriggio odierno altre cinque partite valide per la 14ma giornata delladie lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo UMANA REYER– TEZENIS80-57 (19-11, 18-17, 22-19, 21-10) Tutto facile per: la squadra di Walter De Raffaele vince il derby veneto contro la Tezenisper 80-57 e si riscatta dopo la brutta sconfitta di settimana scorsa contro. Pronti, via e la squadra di casa prende subito il largo salendo sul 12-4. I ragazzi di Alessandro Ramagli non ci stanno e provano a ...