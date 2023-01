Barzaghi | “L’arbitro chiede scusa all’Inter”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 8 gennaio 2023)Sacchi ha chiestoper l’errore sul gol di Acerbi durante la sfida con il Monza. La notizia viene data dal giornalista di Sportmediaset Marco: “Da quello che ci risultaSacchi avrebbe ammesso l’errore e chiestoper aver fischiato sul gol di Acerbi. Secondo le indiscrezioni dovrebbe essere sospeso dai vertici arbitrali“. Non è la prima volta che accade una cosa del genere in Serie A. Addirittura durante la scorsa stagione fu l’Aia areal Milan per l’errore delSerra durante al sfida tra Spezia e Milan. Anche se poi uscirono notizie contrastanti che facevano sapere che l’Aia ufficialmente non aveva mai chiesto ...