Banchero trascina i Magic | sfatato il tabù Warriors Celtics e Tatum da record

Successo esterno, dopo oltre due anni dall'ultima volta, per gli Orlando Magic di Paolo(25 punti) sul campo dei Golden State Warriors. Boston vince con qualche difficoltà di troppo a San Antonio con Jayson Tatum (34 punti) e Jaylen Brown (29 punti) a firmare il successo che ...Paoloè il miglior realizzatore con i suoi 25 punti con 8/17 al tiro, ma nel complesso sono 8 i giocatori di una squadra che nel collettivo è tornata a funzionare. Ecco i risultati Charlotte ... NBA - I risultati della notte (8 gennaio): Banchero trascina Orlando al ... Boston sorride ancora, sconfiggendo San Antonio con l'ennesima grande notte di Tatum e Brown. Rispondono a tono Doncic e LeBron. 25 punti per l'italoamericano ...Continua la stagione di NBA. Nella notte appena passata si sono disputate cinque partite di regular season e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori re ...