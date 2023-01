Bambina con rara malformazione al cuore salvata con intervento record a Torino

(Di domenica 8 gennaio 2023) Al Regina Margherita diunadi soli due anni e mezzo affetta da una gravissima eforma di sindrome del Qt lungo, la cui variante denominata Calm può portare alla morte cardiaca improvvisa per fibrillazione ventricolare, è stata sottoposta a unchirurgico che si è rivelato risolutivo. Si tratta della più piccola pazienteper la prima volta in Italia. L’operazione è stata mininvasiva e ha permesso di eliminare i nervi che vanno alperché nei soggetti predisposti questi possono arrivare a provocare un arresto cardiaco. A guidare l’equipe è stato il professor Peter Schwartz, considerato la massima autorità mondiale nel campo di questa patologia, che ha ritenuto che la Città della Salute fosse una delle poche strutture a livello mondiale dove ...

Agenzia ANSA

... dove sopraggiungeva la Bmw su cui viaggiavano tre donne e unadi 10 anni, che lo ha ... La passeggera che eralei, sua coetanea, è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Sul posto per ...Vediamo entrare una giovane coppia che,la propriain braccio, avvolta in una coperta, spiega all'infermiere che presenta difficoltà respiratorie; giustamente li fanno subito accedere e ... Migranti: naufragio Lampedusa, bimba morta viaggiava con madre Le hanno salvato vita ad appena 32 giorni. Adesso Anna, nome di fantasia, è stata dimessa dall’Unità di terapia intensiva neonatale e mamma è papà se la ...Uno studio americano mette in guardia i genitori contro i rischi dell'uso regolare di smartphone e tablet per tranquillizzare il piccolo ...