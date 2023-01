Avatar 3 | secondo James Cameron il film ribalterà i concetti di bene e male

(Di domenica 8 gennaio 2023)è pronto a invertire idiin3 rispetto ai precedentidel franchise.: La via dell’acqua ha seguito alcuni elementi della storia del suo predecessore, ma il terzosi sta preparando a capovolgere completamente la formula del primo. Nell’ultimo: La via dell’acqua,ha lasciato intendere che alcuni personaggi potrebbero esplorare delle dinamiche nuove nel futuro del franchise. Infatti, conferma che3 invertirà completamente il modo in cui alcuni personaggi sono rappresentati. Collider riporta le parole del regista: “Nel prossimo, gli spettatori potranno aspettarsi ...

: la via dell'acqua è inarrestabile, e si avvia a concludere l'ultimo weekend delle festività ... Alposto troviamo Tre di troppo , che con 444 mila euro sale a 2.6 milioni di euro in una ...Quel che è certo è che la BBC è stata attendibile per quanto riguarda ilcapitolo.2 si intitolava in effetti " La via dell'acqua ", proprio come spoilerato dal network. Leggi anche la ... Incassi Avatar 2: superato il miliardo e mezzo di dollari in tutto il mondo Avatar 2 balena, scopriamo chi ha interpretato il personaggio della balena, si tratta d un attore vero e proprio che ha dato vita alla creatura ...La corsa ininterrotta di 21 giorni di Avatar: La via dell'acqua al primo posto del box office nazionale è stata interrotta venerdì dalla bambola assassina M3GAN.