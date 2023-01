Autostrada del Sole bloccata per scontro tra tifoserie 

(Di domenica 8 gennaio 2023) AGI -delnel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie, riferiscono le forze dell'ordine. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Si tratterebbe dellotra tifosi del Napoli e della Roma. Al momento è chiusa la corsia nord dell'Auto, ma con ogni probabilità sarà chiusa anche in direzione sud. Pesanti le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso in questo tratto.

Violenti scontri tra tifosi di Napoli e Roma nell'aretino: chiusa l'Autostrada del Sole I sostenitori azzurri diretti a Genova per la sfida con la Samp, quelli giallorossi a Milano per il match con il Milan ...