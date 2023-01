Autonomie | Calderoli | “Anche De Luca è favorevole alla mia proposta”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – “il governatore della Campania, Vincenzo De,così come altri esponenti PD èmia riforma sull’autonomia differenziata”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e leRobertoospite del Caffe della domenica di Maria Latella su Radio 24. “Il confronto con Deè iniziato in maniera aspra, lui richiede l’inserimento di determinati requisiti nel Testo e se questi saranno presenti si è dichiarato”, ha aggiuntoche ha spiegato che “Deha ben chiaro cosa vorrebbe dire avere un’autonomia rispetto a determinati vincoli statali che gli impediscono di governare, diversamente da altri governatori che ne stanno ...

la Repubblica

Lo dichiara Roberto, Ministro per gli affari regionali e leL'articolo quattro del disegno di legge proposto daprevede, in materia di risorse ... Oltre a riconoscere ledelle cinque regioni a statuto speciale, l'articolo 116 prevede che ... Autonomia, sale il nervosismo in maggioranza. Calderoli minaccia querele: "La mia non è una riforma spacca It… "Anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca,così come altri esponenti Pd è favorevole alla mia riforma sull'autonomia differenziata". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le A ..."Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, così come altri esponenti Pd, è favorevole alla mia riforma sull'autonomia differenziata".