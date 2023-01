Autonomia | la beffa dell’ultima bozza | i “nuovi fondi” sono gli stessi del Pnrr e le compensazioni sono solo sulla carta

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dietro il disegno di legge sulle autonomie che già spacca partiti e coalizioni si scopre pure la: i 4,6 miliardi diofferti dalla Lega al centro-sud come “contentino” per farla passare che in realtà erano già previsti dal Pnnr, eancora tutti lì, giacché finora non è stato speso uneuro. Lo riporta Il Messaggero di oggi mentre le opposizioni rimarcano che saliranno sulle “barricate”. Nella terza e ultrimapresentata dal ministro Calderoli e attesa nelle prossime settimane in Consiglio dei Ministri cidue passaggi definiti “fumosi” eproprio quelli che dovevano fare garanzie a tutti gli italiani che a prescindere dalla regione in cui vivono i livelli essenziali di prestazione (Lep) ...

sui 'nuovi' fondi: erano già previsti nel Pnrr È il momento di uno status speciale per Roma Capitale 'Penso di sì. I poteri speciali per Roma sono previsti da una riforma della ...sui 'nuovi' fondi: erano già previsti nel Pnrr Ma dopo tante promesse la città non ha ancora i poteri speciali. Si può andare avanti così 'No, non si può. Il Paese non riparte se ... Autonomia, beffa sui nuovi fondi: erano già previsti nel Pnrr Addolcire la pillola. Promettere che qualcosa per le altre Regioni si farà, purché l'autonomia di Veneto e Lombardia possa andare avanti senza incontrare ostacoli. Ma le ...