Autonomia | il ministro | De Luca è d’accordo

(Di domenica 8 gennaio 2023) “Il governatore della Campania, Vincenzo De, così come altri esponenti Pd, è favorevole alla mia riforma sull’differenziata”. Lo dice ilper gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ospite del “Caffè della domenica” di Maria Latella su Radio 24. “Il confronto con Deè iniziato in maniera aspra, lui richiede l’inserimento di determinati requisiti nel Testo e se questi sono presenti si dichiara favorevole”, rivela l’esponente del Governo. “Deha ben chiaro cosa vorrebbe dire avere un’rispetto a determinati vincoli statali che gli impediscono di governare, diversamente da altri presidenti di Regione che ne stanno facendo una battaglia congressuale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

