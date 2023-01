Australian open | quanti forfait! Dopo Alcaraz “salutano” Osaka e Venus Williams

(Di domenica 8 gennaio 2023) Naomidanno forfait per l’d’Australia , il primo torneo del Grande Slam al via il 16 gennaio. La giapponese, due volte vincitrice a Melbourne, non ha chiarito le motivazioni...

Novak Djokovic Non è un segreto che Novak Djokovic abbia messo nel mirino gli2023. Se dovesse trionfare per la decima volta a Melbourne Park, il fuoriclasse serbo aggancerebbe il suo eterno rivale Rafael Nadal a quota 22 Slam. Il 35enne di Belgrado vuole anche ...Tanta preoccupazione, soprattutto in vista degli, con Nole che però è rientrato bene in campo ed ha chiuso la pratica con un 6 - 3;6 - 4 in un'ora e 24 minuti di gioco. In conferenza ...L'atleta quarantaduenne aveva accettato l'invito al primo Grande Slam dell'anno, torneo nel quale si cimentò per la prima volta nel 1998 e che la vide due volte finalista, venendo sconfitta in entramb ...È una sorta di mini Australian Open l'ultimo torneo del circuito WTA che precede il primo Slam dell'anno, con un'enorme quantità di nomi illustri ...