Australian open | quanti forfait! Dopo Alcaraz ' salutano' Osaka e Venus Williams

(Di domenica 8 gennaio 2023) Naomidanno forfait per l'd'Australia , il primo torneo del Grande Slam al via il 16 gennaio. La giapponese, due volte vincitrice a Melbourne, non ha chiarito le ...

La speranza, ovviamente, è che si non sia nulla di grave a pochi giorni dall'inizio degli. RISULTATI E CLASSIFICHE In precedenza, nel singolare che aveva aperto la giornata, Jessica ...Naomi Osaka e Venus Williams danno forfait per l'd'Australia , il primo torneo del Grande Slam al via il 16 gennaio. La giapponese, due volte vincitrice a Melbourne, non ha chiarito le motivazioni del ritiro, mentre per la statunitense si ...Si inizia a fare sul serio a Melbourne Park, dove quest'oggi sono stati sorteggiati i due tabelloni di qualificazione degli Australian Open 2023.Novak Djokovic ha sconfitto per la nona volta in carriera Daniil Medvedev e conquistato la 131esima finale nel Tour ATP ad Adelaide. Il campione serbo è riuscito a gestire i problemi alla gamba e ha t ...