Australian Open 2023 | le teste di serie | tre italiani in top-20! Nadal numero 1 | assente Alcaraz | torna Djokovic

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) Gliandranno in scena sul cemento di Melbourne (Australia) dal 16 al 29 gennaio. Si tratta del primo Slam della stagione di tennis, i migliori giocatori si fronteggeranno a viso aperto nella terra dei canguri per la conquista del prestigioso trofeo e per fare più strada possibile nel tabellone a eliminazione diretta aperto a 128 atleti. Si preannuncia grande spettacolo ed è difficile fare un pronostico della vigilia, anche se gli uomini più quotati sembrano essere lo spagnolo Rafael(vincitore lo scorso anno) e il serbo Novak, che nel 2022 non riuscì a partecipare a causa del ban imposto a chi non era vaccinato contro il Covid-19. Rafaelsarà la testa di1, visto che il suo connazionale Carlos ...