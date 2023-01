Aumento tassi Bce | Cattaneo Italo | «È una tempesta perfetta | preoccupa soprattutto la nuova stretta al credito»

(Di domenica 8 gennaio 2023) «Una ulterioreda parte della Bce suici porterà quasi certamente alla recessione. Per famiglie e imprese sarebbe un colpo fatale, considerando il peso delle bollette e un...

Sky Tg24

L'inflazione continuerà a rallentare L'dei prezzi negli ultimi dodici mesi ha spinto le banche centrali ad alzare ipiù rapidamente di quanto avrebbero voluto, dato l'attuale contesto ...Il che, considerando l'deid'interesse di questi ultimi mesi, nell'ordine di almeno il 2%, è addirittura beffardo. Gli esempi potrebbero continuare. E il dato politico è che il governo ... Aumento dei tassi di interesse, cosa conviene fare con i mutui La domanda con cui si apre il 2023 è quanto impiegheranno i mercati finanziari per riprendersi del tutto. Fornire una risposta non è semplice ...Aumenta di 1,9 punti il tasso di occupazione (15-64 anni) e, contestualmente, scende di 4,5 punti il tasso di disoccupazione. Sono gli ultimi dati, confortanti, sul mercato del lavoro in provincia di ...