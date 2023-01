Aumenti benzina e diesel | in autostrada gasolio a 2 5 euro al litro | torna il taglio delle accise? Cosa farà il Governo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 8 gennaio 2023) Aumentano ancora i prezzi dellae del. Una notizia che fa tremare gli italiani che dovranno, probabilmente fare i conti anche con altri rincari: alimenti e trasporto merci. Ma fermandoci alla notizia diffusa dai gestori, il costo del carburante in alcune zone sembra aver raggiunto prezzi record. La media si aggira intorno a 1,8al, ma si tratta di una tariffa minima rispetto ad alcune zone dove supera anche i 2,3al. La denuncia di Codacons È la Codacons a denunciare quanto sta succedendo e in particolare il suo presidente Carlo Rienzi evidenzia: “I prezzi dei carburanti sembrano fuori controllo, e dopo lo stop alsi assiste a forti incrementi dei listini alla pompa in tutto il ...