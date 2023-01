Atp Adelaide | Djokovic | “Le vittorie sofferte danno ancora più fiducia”

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023) “È stata una settimana fantastica, ovviamente. Finire con il trofeo è meglio che perdere in finale naturalmente, ma oggi avrebbe potuto vincere chiunque. Pensavo fosse vicino alla vittoria, aveva un match point. È stato in grado di prendere il tie-break e aveva il controllo, non stavo giocando al meglio, ma ho trovato il modo per vincere. Quando vinci nei giorni difficili, soprattutto nelle ultime fasi del torneo, ti dàpiùe soddisfazione per avercela fatta”. Queste le dichiarazioni di Novakdopo la vittoria sofferta in finale adcontro Sebastian Korda in tre set per 6-7 7-6 6-4. “Non avrei potuto chiedere una preparazione migliore per gli Australian Open, che sono il motivo principale per cui sono qui, ma allo stesso tempo voglio vincere ogni torneo a cui partecipo, indipendentemente ...