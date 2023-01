ATP Adelaide 1 2023 | Novak Djokovic annulla un match point a Sebastian Korda | scrive 92 e aggancia Nadal

(Di domenica 8 gennaio 2023) Alla finale numero 131 sul circuito maggiore,Rafaela quota 92 tornei vinti. Il serbo batte, nell’ultimo atto dell’ATP 250 di1, l’americanoper 6-7(8) 7-6(3) 6-4 dopo averto unnel secondo set. In 3 ore e 9 minuti il numero 1 del tabellone, che resta in quinta posizione nel ranking ATP, diventa il quarto maggior vincitore a livello ATP, conquistando inoltre la vittoria consecutiva numero 34 in Australia. Che l’incontro possa essere particolarmente lottato lo si comprende fin dall’inizio, o meglio dal fatto che, per larghi tratti ed eccettuato il quarto gioco, i due sappiano tenere la battuta senza alcuno scossone. Tutto cambia sul 4-4, quando ...

Adnkronos

Per battere Djokovic in Australia serve un'impresa. Korda non ci va lontano, ma adalla fine è Nole a dettare legge. Il serbo vince la finale del torneo 250 (92° titolo in carriera) in tre set, in rimonta, salvando un match point nel secondo parziale: 6 - 7 7 - 6 6 - 4 in ...Aggettivi terminati per Novak Djokovic , che conquista adil suo 92° titolo, il primo di questo 2023. Nel torneo250, a un anno esatto dall'ormai spinosa questione legata al vaccino che lo ha portato all'espulsione dall'Australia, il serbo ... Atp Adelaide, Djokovic in finale: battuto Medvedev Il campione serbo raggiunge Nadal al quarto posto per vittorie assolute nel circuito ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Novak Djokovic ha vinto ...Dopo più di tre ore di gioco, Djokovic trionfa ad Adelaide a sedici anni di distanza dalla prima volta e conquista il novantaduesimo titolo in carriera. Trentaquattresima vittoria consecutiva in Austr ...