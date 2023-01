Atp Adelaide 1 2023 | Djokovic ricomincia da dove aveva lasciato | annulla un mp a Korda e fa suo il primo titolo della stagione

(Di domenica 8 gennaio 2023) Novakritrova l’Australia e l’Australia ritrova le vittorie di Novak. Inizia con un successo nell’ATP 250 dila trasferta oceanica del campione serbo, che supera Sebastianin finale e si candida ad essere l’uomo da battere nello slam in programma a Melbourne. Una battaglia di 3h e 11?, finita con il punteggio di 6-7(8) 7-6(3) 6-4ndo anche un match point nel corso del secondo set. TABELLONE PRINCIPALE Un match in cui decisamente i servizi l’hanno fatta da padrona, come dimostra lo score finale. Nelparziale l’equilibrio regna sovrano fino al 4-4, quandoè ila provare l’allungo decisivo, ottenendo un break a quindici. Sembra fatta per il figlio d’arte, che va anche in vantaggio per 40-0 sul ...

Aggettivi terminati per Novak Djokovic , che conquista adil suo 92° titolo, il primo di questo 2023. Nel torneo250, a un anno esatto dall'ormai spinosa questione legata al vaccino che lo ha portato all'espulsione dall'Australia, il serbo ...Il programma , gli orari e l'ordine di gioco dell'250 e Wta 500 di2 2023 , in riferimento alla giornata di lunedì 9 gennaio. Iniziano gli incontri del tabellone principale nella città australiana, ancora protagonista, come nella prima ... Atp Adelaide, Djokovic in finale: battuto Medvedev Dopo più di tre ore di gioco, Djokovic trionfa ad Adelaide a sedici anni di distanza dalla prima volta e conquista il novantaduesimo titolo in carriera. Trentaquattresima vittoria consecutiva in Austr ...Il serbo insulta e cerca di mandar via la sua squadra composta dal fratello Marko (che poi torna) da Ivanisevic (che non si muove) e da Edoardo Artaldi (che lo lascia solo) ...