Atletico Madrid-Barcellona | le formazioni ufficiali

Joao Felix potrebbe a breve giocare in Premier League. All'attaccante portoghese è fortemente interessato il Manchester United che avrebbe fatto già pervenire una offerta all', secondo quanto riporta il Sunday Mirror, di 3,4 milioni per il prestito. Offerta rispedita al mittente dal club spagnolo che chiede almeno 10 milioni per il prestito e un obbligo di ...Il presidente dell', Enrique Cerezo, ha lasciato intendere che Joao Felix resterà nel club, ma sa che "nella vita non c'è nulla di impossibile". L'Arsenal e il Manchester United sono, per esempio, tra i ... Atletico Madrid, il presidente del club contraddittorio sul futuro di Joao Felix Le formazioni ufficiali di Atlético Madrid e Barcellona scelte da Simeone e Xavi. Fischio d'inizio ore 21 Questa sera alle 21 al Civitas Metropolitano va in scena Atlético Madrid-Barcellona. In caso d ...La cessione di Joao Felix sembra vicina, ma l'Atletico Madrid vuole assicurarsi di rientrare almeno in parte rispetto all'investimento da oltre 120 milioni di euro fatto nel 2019. Secondo quanto ripor ...