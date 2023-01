Atletica | Mattia Furlani parte con un volo da 7 73 | Jacobs è a 2 centimetri | record italiano sfiorato

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023)ha incominciato la propria stagione agonistica con un interessante salto in lungo al PalaIndoor di Ancona. Il Campione d’Europa Under 18 è atterrato a 7.73 metri in occasione del sesto e ultimo tentativo, dopo un precedente 7.60. Misura di buona caratura per il laziale che, alla sua prima gara nella categoria riservata agli juniores, ha subito avvicinato ilunder 20 detenuto da Gabriele Chilà (7.78 nel 2016) e si è portato ad appena duedal balzo firmato da Marcellnel 2013 (il Campione Olimpico dei 100 metri, che ai tempi si cimentava in questa specialità, aveva siglato 7.75 in questa fascia d’età)., che nella passata stagione era volato a 8.04 metri vincendo il titolo nella rassegna ...