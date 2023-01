Atletica | Marcell Jacobs | “Portabandiera a Parigi 2024? Sarebbe incredibile”

(Di domenica 8 gennaio 2023) “Ioun qualcosa di. Aprire le Olimpiadi portando la bandiera della mia nazione è qualcosa che mi renderebbe orgogliosissimo”. Queste le parole diai microfoni del TG1. Il campione Azzurro ha poi parlato dell’anno che è appena cominciato, e che vede nei Mondiali di Budapest l’appuntamento più importante: “È l’unica medaglia che mi manca, chiuderebbe un cerchio da riaprire l’anno dopo, l’anno olimpico”, commenta il campione di Tokyo 2020. Non solo pista ma anche famiglia, per: “Cosa mi fa stare sereno? Le persone che mi vogliono bene, la famiglia, i bambini, e poi il campo: ogni volta che entro in campo mi sento come a casa”. SportFace.

È l' anno buonoTutti gli occhi sono puntati sui Mondiali a 12 mesi dai Giochi. La regina degli sport fa le prove generali a Budapest ( 19 - 27 agosto) .Jacobs, campione ...Comincia a delinearsi il calendario diJacobs nella stagione indoor. Dopo la conferma del debutto sui 60 metri il 4 febbraio a Lodz, in Polonia, è stata annunciata la sua presenza al meeting di francese di Liévin, tappa Gold del ...