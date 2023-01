(Di domenica 8 gennaio 2023) Domenica frizzante per l’leggera, ormai la stagione indoor è entrata nel vivo e a Parma è caduto unn giovanile. La 18enneha infatti corso i 50 metri in 6.49, riscrivendo il primato nazionalequasi 42 anni: battuto il 6.50 che Roberta Rabioli stabilì il 31 gennaio 1981 a Parigi. La portacolori della Cus Torino, che da pochi mesi ha ottenuto la cittadinanza italiana, si era resa protagonista di una serie di successi lo scorso anno ai campionati italiani di categoria, quando conquistò i titoli del salto con l’asta, dei 60 indoor e dei 100 oudoor. Ad Ancona, invece, si è messo in grande evidenza il 19enne Junior, capace di correre i 60 metri in un eccellente 6.71. Sempre nel capoluogo ...

OA Sport

... Coppa Italia Final Four femminile 29 - Ciclismo: Cadel EvansOcean 29 - Sakeboard street: ... Coppa del Mondo Rasnov maschile e femminile 17 - Tiro a segno: Coppa del Mondo Egitto 18 -: ...Nel gruppo salti sono invece inseritiNnachi (Battaglio CUS Torino), specialista del salto con l'asta, e Simone Menchini (Sisport) per il salto in lungo. Tre infine i piemontesi nel settore ... Atletica, Great Nnachi sfreccia in 6.49: record italiano juniores dopo 42 anni! Tardioli avanza, debutto di Osakue Nel lungo 7,73 al debutto stagionale per il campione europeo under 18, a cinque centimetri dal primato italiano juniores. La 18enne Nnachi a Parma migliora il limite di categoria sui 50 metri (6.49) B ...Risultati in aggiornamento: a Parma la junior Nnachi migliora il limite di categoria sui 50 metri (6.49), a Padova l’allievo Beda a 5,00 nell’asta Cade un limite giovanile dello sprint a Parma. La 18e ...