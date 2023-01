Athletic Bilbao-Osasuna lunedì 09 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici La giornata si chiude a San Mames

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il consueto posticipo di Liga propone una sfida molto interessante, tra due squadre che stanno disputando una stagione sicuramente positiva: l’, al momento sesto in classifica con 25 punti all’attivo, attende l’, staccato di sole due lunghezze. I baschi sono in un momento di ottima salute: arrivano dal pareggio esterno col Betis in Liga InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Il Barcellona ha scelto il sostituto di Piqué : sarà Inigo Martinez che si libererà dall 'a giugno. L'unico ostacolo potrebbe essere, secondo Mundo Deportivo, la situazione del fair play finanziario in cui verseranno i blaugrana a fine stagione. Spetta al giocatore ...Ancora più facile la vittoria dell'sul campo dell'Eldense. Gol ospiti firmati da Williams (Nico), Berenguer con una doppietta, Zarraga, Munian e l'autogol di Correia. Gol della ... Athletic Bilbao - Osasuna: pronostico, formazioni e dove vederla in ... Il Barcellona ha scelto il sostituto di Piqué: sarà Inigo Martinez che si libererà dall'Athletic Bilbao a giugno. L'unico ostacolo potrebbe essere, secondo Mundo Deportivo, la situazione del fair play ...Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Osasuna, match valido per la sedicesima giornata della Liga di scena al San Mames di Bilbao ...