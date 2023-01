Atalanta | Malinovskyi lunedì a Marsiglia Muriel ko | salta la partita di Bologna

(Di domenica 8 gennaio 2023) Calcio . Ruslan all’Olympique: prestito con obbligo di riscatto per 12-13 milioni, l’ucraino è atteso in Francia. Tallonite per il colombiano che salterà la gara di domani sera contro i rossoblù. Tornano Musso e Zapata: il portiere dal 1’.

