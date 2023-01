Atalanta | Gasperini conferma | 'Malinovskyi ha una trattativa in essere | Muriel e Zapata'

AreaNapoli.it

... nel suo editoriale su TMW , rivela di un possibile addio diall'in vista della prossima estate: "Bisogna anche capire cosa faranno sia l'chela prossima annata. ...Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, è praticamente tutto fatto trae ...Malinovskyi ha voluto con forza visto che da tempo non era più al centro del progetto di. ... Gasperini dice addio all'Atalanta Losapio: 'Gira una voce per la sostituzione' Il tecnico dell’Atalanta ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani (ore 20,45) contro il Bologna “Vialli A parte che abbiamo giocato anche contro, me lo ricordo quando allenavo le giovani ...Fatta per Ruslan Malinovskyi al Marsiglia: il centrocampista dell'Atalanta si trasferisce per 13 milioni di euro.