Calciomercato.com

L', che inizialmente era aperta anche a un prestito secco pur di sfoltire la rosa, avrebbe però cambiato idea. Per rientrare dall'investimento fatto un anno fa, oltre 23 milioni di euro , ...Jeremielascerà l', ma il prezzo alto richiesto dai bergamaschi frena al momento le trattative. I nerazzurri chiedono infatti 20 milioni per il franco - ivoriano arrivato con tante aspettative ... Atalanta, Boga resta in partenza ma l'affare si complica Calciomercato Atalanta, nelle ultime ore si è consumato l'addio tra la Dea e l'ucraino: una cessione importante. Malinovski saluta Bergamo dopo tre anni e mezzo, l'ucraino è stato ceduto al Marsiglia ...La priorità di casa Atalanta per il mercato di gennaio è sfoltire. È chiusa l’operazione con il Marsiglia per Ruslan Malinovskyi, pronto a dire addio alla Serie A e al fantacalcio. Ma il Corriere di B ...