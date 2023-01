Assalto al Planalto | il lancio di lacrimogeni dagli elicotteri della polizia e la cacciata dei bolsonaristi – Il video

(Di domenica 8 gennaio 2023) «Valutiamo la possibilità di schierare l’esercito per far sgomberare» aveva annunciato il presidente Lula dopo l’deia Palácio do. Labrasiliana, di fatto, ha ripreso il controllo. Nel frattempo, nei canali Telegram e via Twitter circolano le riprese deglidelle forze armate che, una volta giunti sopra il piazzale, iniziano a sparare icontro la folla. Nelle riprese successive, isi ritrovano fuori dal palazzo dove un cordone di agenti in tenuta antisommossa forma un cordone di sicurezza per impedire nuovi tentativi di intrusione. su Open Leggi anche: Brasilia, bastoni contro i vetri, seggi distrutti e scivoli dalle scrivanie: il delirio deidentro il ...

