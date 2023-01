Assalto al congresso in Brasile | il momento dell’irruzione dei sostenitori di Bolsonaro nel palazzo

Sky Tg24

Le immagini dell'sono impressionanti e ricordano l'invasione del Campidoglio negli Stati Uniti, avvenuta esattamente due anni fa. Mostrano la folla che scorre verso il palazzo del, ...I sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno fatto irruzione nel palazzo dele hanno preso d'anche l'edificio del Planalto , sede dell'Esecutivo e, secondo quanto riporta il canale Cnn Brasile , anche nell'edificio del Tribunale supremo federale. La polizia ... Brasile, assalto al Congresso dei sostenitori di Bolsonaro: le notizie in diretta. LIVE BRASILIA La polizia brasiliana ha usato dei candelotti di gas lacrimogeni per cercare di respingere centinaia di sostenitori dell'ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro che si… Leggi ...In Brasile centinaia di sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro hanno sfondato le transenne e hanno fatto irruzione nella sede del Congresso. Tensione in Brasile ... I sostenitori di Bolsonaro hanno ...