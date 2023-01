Assalto a Planalto | i bolsonaristi aggrediscono un poliziotto a cavallo con bastoni e spranghe – Il video

(Di domenica 8 gennaio 2023) A una settimana dal giuramento di Lula come presidente del Brasile, centinaia di sostenitori di Bolsonaro hanno assaltato i palazzi del potere a Brasilia per manifestare il loro rifiuto del risultato elettorale. Neisu quanto sta accadendo nel piazzale dove si trovano il Congresso, la residenza presidenziale e la Corte suprema, si vedono iaccerchiare un gruppo di poliziotti ache fanno fatica a farsi largo nella folla. Uno degli agenti rimane isolato e viene aggredito, spinto giù dalla sella dai manifestanti che impugnano. Mentre infuria la protesta, il presidente ha convocato una riunione d’emergenza con i ministri dell’esecutivo. In questo momento Lula si trova ad Araquara, nello Stato di San Paolo. Alla riunione hanno partecipato i ministri della ...

I sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno fatto irruzione nel palazzo del Congresso e hanno preso d'anche il, sede dell'Esecutivo e l'edificio del Tribunale supremo federale. La polizia brasiliana ha provato a contrastare l'usando dei candelotti di gas lacrimogeni ma non è ..."Valutiamo la possibilità di schierare l'esercito per far sgomberare" aveva annunciato il presidente Lula dopo l'dei bolsonaristi a Palácio do. La Polizia brasiliana, di fatto, ha ripreso il controllo . Nel frattempo, nei canali Telegram e via Twitter circolano le riprese degli elicotteri delle ... Assalto al Planalto, auto della polizia corrono in mezzo ai ... Dopo tanti giorni di tensione i sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno fatto irruzione nel palazzo del Congresso e hanno preso d’assalto anche il Planalto, sede dell’Esecutivo ...Caos in Brasile. I sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro hanno fatto irruzione in alcuni edifici istituzionali. Sono riusciti a entrare nel palazzo ...