Ascolti TV | Sabato 7 Gennaio 2023 C’è Posta Per Te torna col 30 2% 4 | 9 mln | Tali e Quali 18 9% 3 | 2 mln

(Di domenica 8 gennaio 2023) Can Yaman e Maria De Filippi Nella serata di ieri,, su Rai1 – dalle 21.33 alle 0.07 - il ritorno diha conquistato 3.252.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.37 – la prima puntata della nuova edizione di C’èper Te, con ospiti Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo, ha raccolto davanti al video 4.898.000 spettatori pari al 30.2% di share (qui il dato della partenza della scorsa edizione prima delle modifiche introdotte al sistema di rilevazione auditel). Su Rai2 il documentario La Bella Stagione, sulla Sampdoria di Vialli e Mancini, ha catturato l’attenzione di 737.000 spettatori (4%). Su Ia1 Cattivissimo Me 2 ha intrattenuto 824.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Rai3 la nuova ...

