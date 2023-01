(Di domenica 8 gennaio 2023) AGI - Tempo in peggioramentocon piogge ee Alpi, in arrivoe regioni settentrionali. Secondo le previsioni del Centro Meteono, peggiora nottetempo anche al centro e Sardegna e lunedì sul resto del centro-sud con temporali e calo termico diffuso. La giornata di domenica sarà caratterizzata da molte nubi sul nordcon precipitazioni che si estenderanno da ovest verso est, interessando tutte le regioni nel corso della giornata. Tornerà lae Alpi, dopo settimane di caldo anomalo, a partire dai 1.000-1.200 metri. Nubi in progressivo aumento sul resto del Paese con piogge in arrivo dal pomeriggio di domenicaa Toscana e nel corso della sera-notte anche su Sardegna, ...

AGI - Agenzia Italia

I 60enni che non ti aspetti I più sorprendenti sono i sessantenni del 2023, a partire da Brad Pitt che li compie il 18 dicembre. Prima di lui ilcollega Johnny Depp, cheai 60 il 9 giugno accompagnato dalla scia di polemiche del processo che lo ha visto contrapposto all'ex moglie Amber Head. Sessant'anni anche per Claudio Amendola (16 febbraio), Marco Giallini (...la. I commenti dei follower . Dimenticati su un'isola deserta alle Maldive. Martina ed Emanuele curano l'account TikTok 'martieema' seguito da 65mila follower in cui mostrano le ... Arriva la pioggia e torna la neve. Sull'Italia farà più freddo Torna il maltempo su tutta Italia e da domani anche su Napoli e la Campania. Le previsioni dell’Aeronautica militare segnalano per oggi nuvolosita’ in aumento: restano in prevalenza stabili le tempera ...Meteo Italia verso un deciso peggioramento del tempo per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Tornano piogge, temporali, neve sui monti e forti venti ...