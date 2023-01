Arresto cardiaco in campo durante la partita di Nfl | Damar Hamlin sta meglio | ' Mi renderà più forte'

RaiNews

Proprio come il calciatore del Livorno, Piermario Morosini , ha avuto unin mondovisione, ma fortunatamente non è morto . E dopo essersi svegliato ha voluto scrivere un post su ...Migliorano le condizioni di Damar Hamlin tanto che ringrazia i suoi fan per il loro sostegno e gli auguri nel primo messaggio sui social da quando ha subito undurante la partita di lunedì sera contro i Cincinnati ... Hamlin ringrazia i fan nel primo post sui social dopo l'arresto cardiaco: "Grazie per l'affetto" E hanno spiegato che comunque saranno necessari ulteriori esami per determinare la causa del suo arresto cardiaco. “Parlare di guarigione completa - proseguono - è ancora troppo presto”.Un'altra brutta notizia nel mondo del calcio: ad appena 40 anni si è spento nelle scorse ore Modeste M'Bami, ex calciatore camerunese, scomparso per arresto cardiaco.