Arma letale che uccide | Papa Francesco fulmina Padre Georg in San Pietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) Come ogni domenica, ecco l'Angelus. Ma questo è un Angelus diverso dagli altri, più atteso, più scrutato:parla per la prima volta affacciato in Sandopo aver celebrato i funerali di Joseph Ratzinger, con tutto quel che ne è seguito in termini di polemiche, quelle del fronte conservatore e, in particolare, quelle di, che ha attaccato in modo durissimo il Pontefice, il tutto a pochi giorni dalla pubblicazione del suo libro che si presenta come una sorta di atto d'accusa a Bergoglio. E, in un passaggio del suo intervento, è sembrato voler replicare direttamente a: "Fratelli, condividiamo, portiamo i pesi gli uni degli altri, invece di chiacchierare e dividere guardiamoci con ...