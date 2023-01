Aprono una bara e rubano cinque chili d’oro seppelliti con la defunta | è caccia ai ladri

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nella notte del 4 gennaio alcuni ignoti hanno rubato circada unache si trovava al cimitero di Prima Porta di Roma. All’interno, una donnache era stata seppellita con i suoi gioielli, com’è usanza della popolazione di etnia rom. Secondo quanto riportato da Agenzia Nova, i carabinieri della compagnia Cassia che indagano sul furto sperano di poter risalire alla loro identità nel più breve tempo possibile. Saranno visionate le telecamere presenti nella zona, sperando che abbiano ripreso iin azione. Quanto accaduto a Prima Porta non è il primo episodio di furto di oggettiall’interno dei loculi. Già in passato si sono verificate vicende simili, con bande specializzate che nella notte andavano ad aprire le tombe per rubare gli ...

Agenzia Nova

