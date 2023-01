Agenzia ANSA

LeVaticane hanno aperto alle 9 per consentire ai fedeli l'omaggio alla tomba dove e' stato sepolto Benedetto XVI. Ratzinger e' tumulato nel luogo dove era sepolto Giovanni Paolo II prima della ...Nella giornata di oggi, domenica 8 gennaio, intorno alle 9, sono statelevaticane , per consentire a tutti i fedeli che lo desiderano di portare un omaggio sulla tomba in cui è stato sepolto Benedetto XVI.levaticane per l'omaggio a ... Aperte le grotte vaticane per l'omaggio dei fedeli alla tomba di Ratzinger Le Grotte vaticane sono aperte, per permettere ai fedeli di visitare la tomba di Papa Ratzinger. Ad annunciarlo è stato ieri il Vaticano. Papa Benedetto XV si può andare a trovare da stamattina, domen ...Aperte dalle 9 le Grotte vaticane, per l'omaggio di fedeli e pellegrini alla tomba del Papa emerito Benedetto XVI. Papa Ratzinger è stato sepolto dove prima si trovavano… Leggi ...