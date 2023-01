Antonio Albanese |  chi è la sua compagna Maria Maddalena Gnudi | “Il segeto del primo figlio”

(Di domenica 8 gennaio 2023)è tra gli attori comici (e non solo) più amati del cinema italiano che ieri sera abbiamo visto sul piccolo schermo con “Come un gatto in tangenziale“. Nel film l’attore ha intepretato, insieme a Paola Cortellesi, l’intellettuale paladino dell’integrazione sociale Giovanni. I due vedranno le loro vite opposte incontrarsi quando i figli si fidanzano. Nella vita privata disua? Si sa che Mariaè molto rispettata e affermata nel suo campo e ha collaborato spesso con aziende internazionali.è la figlia di Pieroe ha deciso fin da piccola di seguire le orme del padre. Maria ...

è il protagonista del nuovo film di Riccardo Milani 'Grazie ragazzi', in uscita nella sale cinematografiche il 12 gennaio. In studio anche Sergio Castellitto e Rita Dalla Chiesa per ...L'attore e regista, con la sua 'malinconica comicità', si racconta al vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci, nella nuova puntata di Stories" , il ciclo di interviste ai principali interpreti dello ... Antonio Albanese ospite a "Stories". Domani 9 gennaio alle 21 su Sky Tg24 Albanese inizia la sua carriera nelle radio private locali all’inizio degli anni ottanta, su Onda Radio Olginate e Radio Cristal di Lecco, dove conduce un programma intitolato Magic Moment dedicato al ...Grazie Ragazzi, la nuova commedia diretta da Riccardo Milani, già noto per la regia di Mamma o Papà, uscirà nei cinema dal 12 gennaio.