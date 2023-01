Antonino Spadaccino innamorato di uno impegnato con una donna | “Sta meglio con me!”

Leggi su biccy

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo il successo a Tale e Quale Show finalmentesta avendo le attenzioni che merita e proprio ieri è stato fra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Il cantante ha così potuto parlare di sé, della sua famiglia, dell’esperienza ad Amici (lo ha vinto nel 2004) e del suo nuovo amore. Un amore probabilmente anche corrisposto, ma che vede una terza persona coinvolta: la compagna (moglie o fidanzata non è stato specificato) dell’altro. “C’è una persona che mi piace molto, però c’è un problema: è” – ha esordito, che ha poi continuato – “E quindi dato che io non sono un ruba mariti non se ne parla. Risolvi la tua vita nel caso“. “..e ...