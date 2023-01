Ansia Napoli | Spalletti cambia il titolare | svelato il motivo

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo la brutta sconfitta a San Siro contro l’Inter ildi Lucianoha reagito alla grande e ha zittito i primi cenni di crisi che provenivano soprattutto dall’esterno. Secco 2-0 alla Sampdoria con gol di Elmas e Osimhen che portano i partenopei a +7 dalla prima inseguitrice che è la Juventus, in attesa dello scontro diretto con i bianconeri in programma venerdì prossimo al Maradona.KimOltre alle tantissime note liete, c’è da segnalare un uscita dal campo che sta preoccupando i tifosi in questi minuti. Infatti, al duplice fischio che segnava la fine del primo tempo, il difensore coreano Kim è stato costretto al cambio, con Rrahmani entrato al suo posto. Iltramite Dazn fa sapere che, comunque, non c’è nulla di grave e il mister di Certaldo ha deciso di toglierlo solamente a ...

