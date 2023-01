Anno nuovo | nuovi scontri

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 8 gennaio 2023) Finite le feste, torno a parlarvi di MLW e Fusion. Mentre leggete questo editoriale, il 7 Gennaio a Philadelphia andrà in scena Blood & Thunder 2023, che promettee Match per iniziare in maniera esplosiva ilin casa della federazione di Bauer. It’s Samoan Time? Il 2023 potrebbe essere l’per i samoani di svettare al vertice della MLW? Il Samoan Swat Team tenterà l’assalto ai titoli degli Hustle and Power a Blood & Thunder, un tag in questo momento che sembra molto poco coeso, specie con Nduka preso dal tentare l’assalto al World HW Title di Hammerstone, cosa che potrebbe costargli le cinture (e anche l’esistenza del Team). Fatu invece continua la sua corsa a scalare le gerarchie della divisione Heavyweight, per poter arrivare a sfidare ...